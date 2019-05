Regierung will diese Woche Diskussionen mit Organisationen über Spende für Nordkorea-Hilfe abschließen

Photo : KBS News

Die Regierung will ihre Diskussionen mit internationalen Organisationen über die Bereitstellung von acht Millionen Dollar für die humanitäre Hilfe für Nordkorea binnen dieser Woche abschließen.Das teilte der Sprecher des Vereinigungsministeriums Lee Sang-min am Montag vor der Presse mit. Es werde angestrebt, nötige interne Verwaltungsverfahren wie Diskussionen im Ausschuss zur Förderung von Austausch und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea einzuleiten.Die Regierung beschloss am 17. Mai bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats, für Hilfsprojekte des Welternährungsprogramms (WFP) und des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in Nordkorea acht Millionen Dollar anzubieten. Daraufhin leitete sie Diskussionen mit den Organisationen ein.Die UNICEF gab inzwischen bekannt, dass die südkoreanische Regierung ihr 3,5 Millionen Dollar bereitstellen werde. Die Organisation wolle damit 450.000 Kinder im Alter von unter fünf Jahren mit Durchfallerkrankungen behandeln und 2,8 Millionen Menschen mit wichtigen Arzneimitteln versorgen.Das Spendenvorhaben war eigentlich schon im Jahr 2017 beschlossen worden, konnte jedoch bislang nicht umgesetzt werden.Für den Einsatz von Mitteln aus dem innerkoreanischen Kooperationsfonds sind Beschlüsse des Ausschusses für Verwaltung und Prüfung des Fonds und des Komitees zur Förderung des innerkoreanischen Austauschs und Kooperation sowie eine Berichterstattung vor dem Parlament erforderlich.