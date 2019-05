BTS begeistern Fans in Brasilien

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat ihre Fans in Südamerika begeistert.Die Gruppe trat am Samstagabend (Ortszeit) im Rahmen ihrer Welttournee im Fußballstadion Allianz Parque in Sao Paulo auf. Sie versetzte die 50.000 versammelten Fans in Begeisterung.Das Konzert war der vierte Auftritt der Gruppe in Sao Paulo seit 2014.Schon drei Monate vor dem Konzert war vor dem Stadion ein Zeltlager entstanden, in dem Fans aus ganz Südamerika auf den Auftritt warteten.Brasilianische Medien berichteten über die wirtschaftlichen Effekte des K-Pop.Angesichts der großen Unterstützung von Fans in Südamerika beschlossen BTS einen weiteren Auftritt in Sao Paulo, wo ursprünglich nur ein Auftritt geplant war.