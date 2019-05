Photo : KBS News

Südkoreas Börse hat am Montag den dritten Handelstag in Folge verloren.Der Leitindex Kospi verlor 0,05 Prozent auf 2.044,21 Zähler.Während der Handelsstreit zwischen den USA und China andauere, hätten die politischen Unwägbarkeiten nach dem Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May zugenommen, sagte Gwak Hyun-su von Shinhan Investment.