In Cannes siegreicher Regisseur Bong in Südkorea feierlich begrüßt

Photo : YONHAP News

Der bei den Filmfestspielen Cannes erfolgreiche Regisseur Bong Joon-ho und Hauptdarsteller Song Kang-ho sind am Montag bei ihrer Ankunft in Südkorea feierlich begrüßt worden.Rund 200 Menschen jubelten und applaudierten, als die beiden um 15.15 Uhr am Internationalen Flughafen Incheon die Ankunftshalle betraten.Bong sagte zum Gewinn der Goldenen Palme für seinen Film "Parasite", dass seine Freude doppelt groß sei, weil der Erfolg mit dem 100-jährigen Jubiläum des koreanischen Kinos zusammenfalle.Er freue sich auf die Treffen mit dem koreanischen Publikum. Seine Schwarze Komödie laufe diese Woche in den südkoreanischen Kinos an.Schauspieler Song, der in den meisten Filmen Bongs eine Hauptrolle spiele, sagte, die Goldene Palme sei die Belohnung für 20 Jahre enge Zusammenarbeit mit dem Regisseur.Der Darsteller lobte auch seine Kollegen, die in dem Film mitwirkten. Er rief die Zuschauer auf, auch ihnen Zuneigung und Interesse entgegenzubringen.