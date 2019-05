Südkoreas Präsidialamt: Noch keine offizielle Entscheidung zur Art nordkoreanischer Raketen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben aus dem südkoreanischen Präsidialamt liegt noch keine endgültige Entscheidung vor, welche Art von Raketen Nordkorea Anfang des Monats abfeuerte.Das sagte ein Beamter zu der Aussage des US-Sicherheitsberaters John Bolton am Samstag, laut dem die Raketenstart zweifelsfrei ein Verstoß gegen Sanktionen des Weltsicherheitsrats gewesen seien.Es lasse sich nicht ermitteln, warum Bolton die Behauptung mache. Der Beamte wies gleichzeitig auf offizielle Reaktionen des Weißen Hauses hin.US-Präsident Donald Trump hatte im Kurznachrichtendienst Twitter am Sonntag geschrieben, dass Nordkorea kleine Waffen abgefeuert und der Start ihn nicht beunruhigt habe. Auch bekräftigte er sein Vertrauen in den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. Das nach wie vor gute Verhältnis zwischen Trump und Kim bestätigte anschließend auch die Sprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders.Zur geplanten Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea sagte der südkoreanische Beamte, dass das Vereinigungsministerium zunächst öffentliche Anhörungen plane. Die Pläne kämen aber gut voran.