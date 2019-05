Politik Südkoreas Parlamentssprecher betont Russlands Rolle für Friedensprozess auf koreanischer Halbinsel

Der Vorsitzende der südkoreanischen Nationalversammlung, Moon Hee-sang, hat Russlands Rolle für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel betont.



Für den Erfolg des laufenden Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel sei die Rolle Russlands sehr wichtig, sagte Moon bei einem Freundschaftsabend beider Länder am Montag in Moskau.



Der Frieden auf der koreanischen Halbinsel sei gleichbedeutend mit dem Frieden in Eurasien und der Welt, sagte er vor den versammelten russischen Parlamentsmitgliedern und koreanischen Einwohnern. Er spreche Dank dafür aus, dass Russland in der internationalen Gemeinschaft eine aktive und verantwortungsvolle Rolle gespielt habe. Er erwarte, dass beide Länder auch künftig für ihr gemeinsames Ziel von Frieden, Stabilität und Wohlstand zusammen aufrichtige Anstrengungen unternehmen würden.



Moon äußerte die Hoffnung, dass Südkorea und Russland anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr ihre strategische Kommunikation weiter verstärken und die Kooperation erweitern. Er hoffe, dass dadurch die bilateralen Beziehungen einen neuen Sprung nach vorn machen würden, hieß es.



Er forderte auch, dass Südkorea und Russland für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel Kräfte bündeln würden.



Moon brach am Montag zu einer zehntägigen Reise in Russland und den drei baltischen Staaten auf. Während seines dreitägigen Aufenthalts in Moskau sind Treffen mit russischen Politikern geplant, darunter die Vorsitzenden beider Kammern des russischen Parlaments.