Nordkoreas Medien berichten über Südkoreas Übung Ulchi Taegeuk

Photo : KBS News

Nordkoreas Staatsmedien haben über eine am Montag begonnene neue Übung in Südkorea berichtet.Die Zeitung „Rodong Sinmun“ und die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten am Dienstag eine Meldung mit der Überschrift, „Südkoreas Behörden setzen die provokative Übung Ulchi Taegeuk durch“.Darin wurden Details der bis Donnerstag stattfindenden Übung ausführlich erläutert, darunter die Teilnehmer und der Inhalt.Die nordkoreanischen Medien übten jedoch keine unmittelbare Kritik an der Übung.Die Übung Ulchi Taegeuk stellt eine Kombination der Regierungsübung Ulchi und der Übung Taegeuk der südkoreanischen Streitkräfte dar. Sie ersetzt die groß angelegte Gemeinschaftsübung Südkoreas und der USA Ulchi Freedom Guardian, die bis zum letzten Jahr jährlich stattgefunden hatte. An der neuen Übung nehmen die US-Truppen nicht teil.