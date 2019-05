Internationales US-Vize Mike Pence verspricht Anstrengungen für Ausgrabung von Gebeinen in Nordkorea

US-Vizepräsident Mike Pence hat Anstrengungen für die Suche nach Gebeinen von Gefallenen in Nordkorea versprochen.



In seiner Rede am Gefallenengedenktag Memorial Day auf dem Arlington Nationalfriedhof sagte er am Montag, die USA würden nicht aufhören, nach sterblichen Überresten der im Koreakrieg (1950-53) getöteten US-Soldaten zu suchen.



Er sprach die Rückgabe von 55 Kisten mit sterblichen Überresten aus Nordkorea an. Die Übergabe war beim US-amerikanisch-nordkoreanischen Spitzentreffen in Singapur im Juni letzten Jahres beschlossen worden.



Einige der Überreste seien identifiziert, doch sei noch ein langer Weg zurückzulegen.



Die US-Behörde für Kriegsverschollene POW/MIA verhandelt seit der Rückgabe der 55 Kisten mit Nordkorea über den Beginn von Ausgrabungen. Die Verhandlungen sollen seit dem gescheiterten Gipfel in Hanoi im Februar unterbrochen sein.