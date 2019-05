Wohnungspreise in Seoul stiegen schwächer als in London und Berlin

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Experten hat die Moon Jae-in-Regierung in den letzten zwei Jahren in der Wohnungspolitik Erfolge mit der Stabilisierung des Immobilienmarkts und der Verstärkung der Wohlfahrt erzielt.Die entsprechende Meinung teilten Experten am Dienstag bei einem vom Landministerium und dem Koreanischen Forschungsinstitut für menschliche Siedlungen (KRIHS) veranstalteten Seminar über die Wohnungspolitik der Regierung in den letzten zwei Jahren in Seoul mit. Sie betrachteten es als wichtigsten Erfolg, mit einer Reihe von Stabilisierungsmaßnahmen eine weitere drastische Immobilienverteuerung verhindert zu haben.Suh Soon-tak, Präsident der Universität von Seoul, sagte, dass die Wohnungspreise nach dem Vorlegen der Immobilienmaßnahmen im September 2018 stabil geworden seien. Die Schwankungsrate der landesweiten Wohnungspreise sei von 1,48 Prozent im Jahr 2017 auf 1,1 Prozent im Jahr 2018 gefallen. In den ersten vier Monaten dieses Jahres sei der Wert auf 0,63 Prozent gesunken.Suh sagte, dass die Wohnungspreise in Südkorea verglichen mit anderen OECD-Mitgliedern stabil seien. Die Schwankungsrate der realen Wohnungspreise in Südkorea in den Jahren 2010 bis 2018 liege mit 0,9 Prozent weit unter dem OECD-Durchschnitt von 14,4 Prozent. Im Zeitraum von 2014 bis 2018 hätten andere Metropolen wie London (39,6 Prozent), Berlin (63,1 Prozent), Sydney (54,8 Prozent) und Schanghai (52,5 Prozent) bei den Schwankungen der Wohnungspreise das Niveau Seouls (18,9 Prozent) übertroffen.Er wies auch auf Erfolge der sozialen Maßnahmen im Wohnungswesen hin. Der Anteil der Sozialwohnungen sei von nur 6,4 Prozent im Jahr 2015 auf 7,2 Prozent im Jahr 2017 gestiegen. Im Jahr 2022 werde erwartet, dass der OECD-Durchschnitt von 8,7 Prozent übertroffen werde.Park Cheon-kyu vom KRIHS äußerte, dass am Markt für Wohnungstransaktionen in Seoul nach dem Vorlegen der Immobilienmaßnahmen im vergangenen September eine Verlangsamung eingetreten sei. Er erwartete, dass es am Wohnungsmarkt auch im zweiten Halbjahr abwärts gehen wird.