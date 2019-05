Zwei Vermisste und abgesagte Flüge wegen heftigen Niederschlags im Süden

Photo : YONHAP News

Zwei Menschen gelten wegen heftigen Niederschlags im Süden als vermisst. Über 100 Flüge wurden wegen des stürmischen und regnerischen Wetters am Montag abgesagt.Für die Stadt Busan an der Südküste wurde eine Warnung vor Windböen ausgesprochen. Im Meer vor Busan sank ein 22-Tonnen-Schiff mit drei Menschen an Bord. Von ihnen konnte eine Person gerettet werden, von dem Kapitän und dem Schiffsingenieur fehlt jede Spur.Nach Angaben der Koreanischen Flughafengesellschaft mussten 123 Flüge von und zur Insel Jeju gestrichen werden.Auf dem Berg Halla auf Jeju gingen nach Angaben des Wetteramtes Korea Meteorological Administration 400 Millimeter Regen nieder.