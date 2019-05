Hinterbliebene von US-Kriegsgefallenen oder Vermissten besuchen DMZ

Photo : YONHAP News

Hinterbliebene von im Koreakrieg gefallenen oder verschollen gegangenen US-Soldaten besuchen die Demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen beiden Koreas.Das teilte das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten mit.Etwa 50 Hinterbliebene von 21 US-Soldaten, die im Rahmen eines Projekts für den Südkorea-Besuch von Teilnehmern des Koreakriegs nach Südkorea gereist seien, würden am Mittwoch den Hügel Hwasalmeori in der DMZ besuchen.Der Hügel Hwasalmeori befindet sich drei Kilometer südwestlich vom Hügel Baengma, ein hart umgekämpftes Schlachtfeld im Koreakrieg. Dort werden die sterblichen Überreste von 200 südkoreanischen Soldaten und 300 UN-Soldaten, darunter Amerikaner und Franzosen, vermutet.Das südkoreanische Verteidigungsministerium begann am 1. April in der Umgebung des Hügels Hwasalmeori grundlegende Ausgrabungsarbeiten für die Vorbereitung der zwischen Süd- und Nordkorea vereinbarten gemeinsamen Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen. Bis jetzt wurden 325 Knochen und 23.000 Gegenstände geborgen, darunter fünf kugelsichere Kleidungsstücke der US-Armee.