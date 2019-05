Nordkorea äußert Unzufriedenheit über Nahrungsmittelhilfe

Photo : KBS News

Nordkoreas Medien haben wiederholt die humanitäre Hilfe für das Land als unwesentliche und nebensächliche Angelegenheit bezeichnet und die südkoreanische Regierung aufgefordert, wesentlichere Probleme anzupacken.Auch bei einem Treffen zwischen privaten Organisationen Süd- und Nordkoreas in der Vorwoche in China äußerten nordkoreanische Vertreter Unzufriedenheit.Die nordkoreanische Seite betrachtete die aktuelle Situation als ernsthaften Stillstand. Man befinde sich an einem wichtigen Scheideweg, an dem eine Rückkehr in die Vergangenheit drohen könnte.Die Nordkoreaner sagten zwar, dass Nordkorea festes Vertrauen in die südkoreanische Regierung habe. Unter den Sanktionen gegen Nordkorea mangele es jedoch an Maßnahmen, die man als direkt Beteiligter unternehmen könne.Zugleich hieß es, dass die humanitäre Nahrungsmittelhilfe eine sekundäre Angelegenheit sei, damit könne der aktuelle Stillstand nicht überwunden werden.Die Nordkoreaner nannten es ungerecht, einen Dialog vorzuschlagen, während die Sanktionen fortbestehen. Nur eine Umsetzung der Einigungen zwischen den Staatschefs Süd- und Nordkoreas sowie den Staatschefs Nordkoreas und der USA stelle eine grundlegende Lösung dar, hieß es.Die nordkoreanische Delegation äußerte auch Unzufriedenheit über einen Nordkorea-Besuch von im Industriepark Kaesong angesiedelten Unternehmern, den die südkoreanische Regierung jüngst genehmigte. Verlangt wurde stattdessen die Wiederinbetriebnahme der Industriezone.Das südkoreanische Regierung will bald detaillierte Pläne für die Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea vorlegen.