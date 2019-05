Innerkoreanisches Seoul will diese Woche interne Verfahren für Spende für Nordkorea-Hilfe einleiten

Das Vereinigungsministerium will diese Woche interne Verfahren für die geplante Bereitstellung von acht Millionen Dollar für humanitäre Hilfsprojekte internationaler Organisationen in Nordkorea einleiten.



Das Ressort habe die Diskussionen mit den Organisationen über Projekte des Welternährungsprogramms (WFP) und der UNICEF für die Ernährung von Nordkoreanern und die Gesundheit von Schwangeren und Kindern abgeschlossen, sagte ein Ministeriumsbeamter am Dienstag Reportern. Verfahren im Ausschuss zur Verwaltung und Prüfung des Fonds für die innerkoreanische Kooperation und im Ausschuss zur Förderung von Austausch und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea würden diese Woche beginnen.



Auf die Frage nach dem von den internationalen Organisationen erwarteten Zeitpunkt für die Spendenzahlung hieß es, das Ministerium wolle das Geld angesichts der Dringlichkeit möglichst bald zur Verfügung stellen.



Der Beamte sagte weiter, dass Seoul weiter mit Nordkorea über einen Nordkorea-Besuch von im Industriepark Kaesong angesiedelten Unternehmern diskutiere. Das Ministerium wolle die erforderliche Unterstützung anbieten, damit der Besuch bald zustande kommen könnte.



Bezüglich des Vorschlags des südkoreanischen Ausschusses zur Umsetzung der innerkoreanischen Erklärung vom 15. Juni 2000, eine gemeinsame Jubiläumsveranstaltung im Juni in Pjöngjang abzuhalten, hieß es, dass die Angelegenheit gemäß den gemeinsamen Erklärungen Süd- und Nordkoreas behandelt werde. Den entsprechenden Vorschlag hatte die südkoreanische Organisation bei einem Treffen mit ihrem nordkoreanischen Pendant in der Vorwoche in China unterbreitet.



Abhängig von den Gesprächsinhalten zwischen beiden Organisationen und der Reaktion der nordkoreanischen Seite könnte beschlossen werden, ob eine solche Veranstaltung vorangetrieben werden könnte. Das Ressort werde sich über die Ergebnisse des Treffens informieren, hieß es weiter.