Südkoreas Kompetenzen für Übernahme von Kriegskommando werden erstmals getestet

Südkorea und die USA wollen offenbar die Kompetenzen der südkoreanischen Streitkräfte für die geplante Übernahme der Befehlsgewalt in Kriegszeiten testen.Wie aus Militärkreisen in Seoul verlautet, soll die erste Gemeinschaftsübung zur Prüfung und Bewertung der anfänglichen Einsatzfähigkeit (Initial Operation Capability: IOC) im August unter Federführung des südkoreanischen Militärs stattfinden.Sollte sich bei der ersten Prüfung herausstellen, dass eine Ergänzung bei der Fähigkeit der südkoreanischen Truppen erforderlich sei, könnte sich der Transfer verzögern. Derzeit wird mit dem Jahr 2022 gerechnet.Unterdessen soll der Kommandeur der US-Truppen in Korea, Robert Abrams, letzte Woche auf Hawaii, angekündigt haben, im zweiten Halbjahr die gemeinsame Fähigkeit Südkoreas und der USA für das Krisenmanagement unter Leitung eines koreanischen Generals zu bewerten.