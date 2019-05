Börse präsentiert sich am Dienstag erholt

Photo : KBS News

Südkoreas Börse hat sich am Dienstag erholt präsentiert.Nach drei Tagen mit Verlusten in Folge legte der Kospi um 0,23 Prozent auf 2.048,83 Zähler zu.Die Investoren würden ihre Aufmerksamkeit auf die Zinsentscheidung der Koreanischen Zentralbank in dieser Woche richten. Weithin wird mit einer Einfrierung des Zinssatzes bei 1,75 Prozent gerechnet.Von Interesse ist, ob Mitglieder des Währungsausschusses eine Zinssenkung angesichts des Handelsstreits zwischen den USA und China ansprechen werden.Angesichts zunehmender Abwärtsrisiken daheim und im Ausland würden sich die Anleger an die Möglichkeit einer Zinssenkung klammern, sagte Kim Yu-mi von Kiwoom Securities.