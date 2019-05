Japanisches Gericht urteilt gegen Streichung von Namen von Koreanern aus Yasukuni-Schrein

Photo : KBS News

Ein Gericht in Japan hat die Forderung einer Gruppe von Koreanern zurückgewiesen, die Namen ihrer verstorbenen Angehörigen nicht mehr am umstrittenen Yasukuni-Schrein aufzulisten.Das Bezirksgericht Tokio wies am Dienstag die entsprechende Klage von 27 Hinterbliebenen von Koreanern zurück, die gezwungen worden waren, während des Zweiten Weltkriegs als Soldaten oder Mitarbeiter des japanischen Militärs zu dienen.Ihre Namen stehen neben den Namen japanischer Soldaten, die in Kriegen gekämpft hatten, in der Liste des Yasukuni-Schreins, einem Symbol des japanischen Aggressionskriegs. Dort werden auch 14 Kriegsverbrecher der Klasse A verehrt.Die Gruppe der Koreaner hatte die Klage im Oktober 2013 eingereicht.Das Gericht wies alle Forderungen der Kläger ohne Angabe von Gründen zurück und entschied zudem, dass die Kläger sämtliche Gerichtskosten tragen sollen.