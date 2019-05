Südkoreas U-20-Fußballer siegen bei WM mit 1:0 über Südafrika

Photo : YONHAP News

Südkoreas U-20-Fußballnationalmannschaft hat bei der WM in Polen einen 1:0-Sieg über Südafrika gefeiert.Im Stadion von Tychy traf Kim Hyun-woo am Dienstag in der 69. Minute.Südkorea liegt nun in Gruppe F auf dem zweiten Platz. Das erste Spiel gegen Portugal ging mit 0:1 verloren.Südkorea und Portugal haben jeweils drei Punkte auf dem Konto, Südkorea weist jedoch das bessere Torverhältnis auf, da Portugal am Dienstag Argentinien mit 0:2 unterlag.Südkorea spielt am Freitag gegen Argentinien, das zurzeit Gruppenerster ist und bereits für die nächste Runde qualifiziert ist.Da Portugal gegen Südafrika in der Favoritenrolle ist, benötigt Südkorea voraussichtlich einen Sieg oder zumindest ein Unentschieden, um in die K.o.-Phase zu kommen.