USA: Gesamtes nordkoreanisches Programm für ABC-Waffen verstößt gegen UN-Resolutionen

Photo : KBS News

Nach Angaben des US-Außenministeriums verstößt das gesamte nordkoreanische Programm für Massenvernichtungswaffen gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats.Das sagte Amtssprecherin Morgan Ortagus am Dienstag in Washington auf einer Pressekonferenz. Jedoch konzentrierten sich die USA und Außenminister Mike Pompeo auf Verhandlungen für ein friedliches Ende des nordkoreanischen ABC-Waffenprogramms, fügte sie hinzu.Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump auf einer Pressekonferenz in Tokio nach seinem Gespräch mit Japans Ministerpräsident Shinzo Abe gesagt, dass Nordkorea keine ballistischen Raketen abgefeuert oder gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen habe.Trumps Sicherheitsberater John Bolton sagte hingegen gegenüber Reportern, dass die Starts einen Verstoß gegen UN-Resolutionen darstellten.Trumps gegenteilige Äußerungen werden von vielen Beobachtern als Versuch gewertet, den Dialog mit Nordkorea aufrechtzuerhalten.