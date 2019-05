Internationales Südkorea bei Lage von Kindern weltweit auf Platz acht

Südkorea zählt zu zehn Ländern, in denen Kinder gut geschützt werden.



Das geht aus einem Bericht hervor, den die Hilfsorganisation „Save the Children“ am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte.



In ihrem Index für das Ende der Kindheit (End of Childhood Index) belegte Südkorea gemeinsam mit Italien den achten Platz unter 176 Staaten.



Der Index erfasst Faktoren, die Kindern ihrer Kindheit berauben. Dazu zählen der Frühtod, Unterernährung, Kinderehe und frühe Schwangerschaft sowie kein Zugang zu Bildung. Je höher der Wert ist, desto besser sind die Lebensbedingungen für Kinder.



Südkorea erhielt 980 von 1.000 möglichen Punkten. Verglichen mit dem Jahr 2000 konnte sich das Land um elf Punkte verbessern.



Spitzenreiter ist Singapur mit 989 Punkten. Dahinter folgen Schweden mit 986 Punkten, Finnland, Norwegen sowie Slowenien jeweils mit 985 Punkten und Deutschland sowie Irland mit 982 Punkten. Japan landete auf Platz 19, China und die USA auf Platz 36. Nordkorea lag an 65. Stelle.



Laut dem Bericht hat sich die Lage für Kinder verglichen mit vor 20 Jahren im Allgemeinen verbessert.