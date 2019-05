Nordkorea wirbt für nächstjährigen Marathon in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat mit der Werbung für den nächstjährigen Marathon in Pjöngjang begonnen.Ein Reiseveranstalter lockt Interessenten mit dem Versprechen, dass sie das aufregendste Rennen ihres Lebens erwarte.Der Internationale Marathon von Pjöngjang, auch bekannt als Internationaler Marathon Mangyongdae-Preis, findet laut dem in Peking ansässigen Reiseanbieter Koryo Tours am 12. April statt.Alle Läufer würde die Gelegenheit erhalten, im 50.000 Zuschauer fassenden Kim Il-sung-Stadion ins Ziel zu kommen. Dies komme der olympischen Erfahrung am nächsten, heißt es im Internetangebot des Anbieters weiter.Angeboten werden Läufe über fünf und zehn Kilometer, ein Halbmarathon und der Lauf über die volle Marathon-Distanz. Wer sich bis zum 31. August anmeldet, erhält zehn Prozent Rabatt.Nordkorea trägt den Marathonlauf seit 1981 aus. Mit der Laufveranstaltung wird der Geburtstag des Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April gefeiert. Seit 2014 dürfen auch ausländische Athleten teilnehmen.In diesem Jahr fand der Lauf am 6. April statt. Rund 1.000 Läufer gingen an den Start. Auch ausländische Medien hatten darüber berichtet.