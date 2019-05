Nordkorea wünscht sich laut Vizeminister für vereinte Korea-Teams bei Sommerolympiade 2020

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische stellvertretende Sportminister Won Kil-u hat Pjöngjangs Willen für einen innerkoreanischen Austausch bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio bestätigt.Angesichts der Bildung von vereinten Korea-Teams habe Pjöngjang die Absicht, mit dem Süden zu kooperieren, zitierte am Dienstag das chinesische Medium "Chinanews" aus einem Interview mit ihm.Die Bildung von gemeinsamen Mannschaften entspreche laut Won dem Wunsch beider Bevölkerungen und dem olympischen Geist.Won hatte sich Ende letzten Jahres mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Roh Tae-kang geeinigt, für die Olympiade in Tokio im Frauen-Basketball, Frauen-Hockey, Judo-Mixed und einigen Ruderdisziplinen gemeinsame Teams zu bilden und unter einer Flagge einzumarschieren.