Moon: Neue kombinierte Übungen hilfreich für Transfer von Befehlsgewalt

Photo : YONHAP News

Nach Worten von Präsident Moon Jae-in sind die neuen Übungen von Zivilisten und Streitkräften hilfreich für das Ziel, die Befehlsgewalt über die südkoreanischen Streitkräfte in Kriegszeiten (OPCON) zu übernehmen.Das sagte das Staatsoberhaupt in der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats, die als Bestandteil der Übung Ulchi Taegeuk im Bunker unter seinem Amtssitz Cheong Wa Dae stattfand.Die selbstständige Verteidigung sei das unveränderte Ziel als unabhängige Nation. Dieses müsse ungeachtet von Veränderungen der Sicherheitslage angestrebt werden, sagte Moon laut seiner Sprecherin Ko Min-jung.Er wies auf die friedlichen Entwicklungen und den Spannungsabbau zwischen den Streitkräften beider Koreas hin. Solange Südkorea das Recht auf eine Wahl habe, werde die Reise Richtung Frieden nicht gestoppt. Sämtliche Schwierigkeiten würden überwunden und eine neue Ära der koreanischen Halbinsel eröffnet.Trotz der Friedensanstrengungen dürfe es keinen Riss in der nationalen Sicherheit geben, nicht einmal für einen Moment, habe er weiter gesagt.Moon rief zu einer Verstärkung der Verteidigungskapazitäten und vollständigen Bereitschaft zur Bewältigung einer militärischen Krise und eines nationalen Notstands auf, die jederzeit auftreten könnten, so seine Sprecherin Ko.Den Militärbehörden ordnete er an, die viertägige Übung als Chance für den Transfer der Befehlsgewalt und Stärkung der Fähigkeiten für eine unabhängige Verteidigung zu begreifen.