Video von BTS auf UN-Webseite veröffentlicht

Ein Video von der K-Pop-Gruppe BTS ist auf der Webseite der Vereinten Nationen veröffentlicht worden.In dem einminütigen Video wird gezeigt, dass die Gruppe an einer Veranstaltung des UN-Kinderhilfswerks UNICEF teilnimmt. Darin sagen die Mitglieder, dass sie Kindern helfen möchten, die Gewalt ausgesetzt seien.Die Hoffnung, dass jemand durch die Gruppe glücklicher werden könnte, bewege sie dazu, zu handeln, sagt Jimin, ein Mitglied, in dem Video.BTS hatten bei einer Veranstaltung für das Projekt „Generation Unlimited“ der UNICEF am UN-Hauptsitz in New York im vergangenen September eine Rede gehalten.