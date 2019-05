Südkoreas Parlamentssprecher fordert von Russland Rolle in Nordkorea-Fragen

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der südkoreanischen Nationalversammlung, Moon Hee-sang, hat seine Hoffnung auf eine Rolle Russlands in Nordkorea-Fragen geäußert.Er erwarte, dass Russland Nordkorea durch offene Ratschläge davon überzeuge, den Weg in Richtung eines normalen Staates und einer hellen Zukunft zu beschreiten, sagte Moon in seiner Rede vor dem russischen Oberhaus am Mittwoch (Ortszeit).Um die nordkoreanische Nuklearproblematik zu lösen und Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen, würden die Kooperation und die Weisheit sowohl beider Koreas und der USA als auch der internationalen Gemeinschaft einschließlich Russlands benötigt, betonte Moon.Russland unterhalte traditionelle Freundschaftsbeziehungen mit Nordkorea, verstehe die Politik und Situation in Nordkorea wohl am besten und könne tiefgründige Gespräche mit Nordkorea führen. Er erwarte, dass Russland seine strategische Kommunikation mit den Ländern in der Umgebung der koreanischen Halbinsel wie den USA, China und Japan verstärke und bei der Schaffung eines positiven diplomatischen Umfelds für die Lösung der nordkoreanischen Atomfrage eine konstruktive Rolle spiele, hieß es weiter.Es war das erste Mal, dass ein südkoreanischer Parlamentssprecher vor dem russischen Oberhaus eine Rede hielt.