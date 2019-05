Nuklearunterhändler der USA, Südkoreas und Japans treffen sich in Singapur

Photo : YONHAP News

Die Nuklearunterhändler der USA, Südkoreas und Japans kommen zu einem Treffen in Singapur zusammen.Der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun wird diese Woche für die Teilnahme an der regionalen Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog nach Singapur reisen. Dort wird er auch mit seinen Amtskollegen Lee Do-hoon aus Südkorea und Kenji Kanasugi aus Japan zusammenkommen.Thema des Gesprächs sei laut Angaben des US-Außenministeriums die fortgesetzte Koordinierung hinsichtlich des Ziels der endgültigen und vollständig nachgewiesenen Denuklearisierung Nordkoreas.Beobachter erwarten, dass die Unterhändler über Wege sprechen werden, mit denen sich der derzeitige Stillstand in den US-amerikanisch-nordkoreanischen Verhandlungen nach dem Scheitern des Hanoi-Gipfels überwinden lässt.Auch Südkoreas Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo wird an der Sicherheitskonferenz teilnehmen. Er wird voraussichtlich mit seinen Amtskollegen aus den USA, Japan und anderen Ländern zusammenkommen.