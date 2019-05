Präsident Moon besucht im Juni Finnland, Norwegen und Schweden

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in bricht am 9. Juni zu achttägigen Staatsbesuchen in Finnland, Norwegen und Schweden auf.Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Präsident Staatsbesuche in Norwegen und Schweden absolviert.Die Reise erfolge im Rahmen der Bemühungen um ein innovatives Wachstum, Frieden und einen inklusiven Staat, sagte die Sprecherin des Präsidialamtes, Ko Min-jung, am Mittwoch vor der Presse.Während seines Besuchs in Finnland, der ersten Station, vom 9. bis 11. Juni wird Moon mit Präsident Sauli Niinistö zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Beide werden über Wege zur Verstärkung der bilateralen Beziehungen und Maßnahmen für eine stärkere Kooperation für die Förderung des Austauschs bei Startups und für eine nachhaltig wachsende Wirtschaft diskutieren.Anschließend wird Moon vom 11. bis 13. Juni Norwegen besuchen. Dort wird er an einer offiziellen Begrüßungszeremonie, einem Mittagessen und einem Dinner teilnehmen, die von König Harald V. veranstaltet werden.Moon wird bei einem Treffen mit Ministerpräsidentin Erna Solberg über Maßnahmen zur Förderung der bilateralen Beziehungen anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen sprechen. Auf der Tagesordnung werden auch die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, die Schaffung von dauerhaftem Frieden, eine umweltfreundliche Wirtschaft und die Kooperation in den Bereichen Arktis, Schiffbau und maritime Angelegenheiten stehen.Bei seiner Visite in Schweden vom 13. bis 15. Juni wird Moon einer offiziellen Begrüßungsfeier, einem Mittagsessen und einem Dinner beiwohnen, die von König Carl XVI. Gustaf veranstaltet werden. Moon wird mit Ministerpräsident Stefan Löfven über die Förderung der bilateralen Beziehungen anlässlich des 60. Jubiläums deren Aufnahme und die Kooperation auf den Gebieten Wissenschaft und Technologie sowie innovative Industrien sprechen.