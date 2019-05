Internationales USA begründen Trumps Nutzung von Bezeichnung Japanisches Meer

Das US-Außenministerium hat den Grund genannt, warum Präsident Donald Trump das Meer zwischen Korea und Japan als „Japanisches Meer“ bezeichnet hatte.



Trump hatte am Dienstag während seines Besuchs auf der US-Marinebasis im japanischen Yokosuka das Meer als „Japanisches Meer“ (Sea of Japan) bezeichnet.



Auf Anfrage der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap sagte ein Beamter des US-Außenministeriums am Mittwoch (Ortszeit), dass die US-Regierung die Namen nutze, die die Behörde US-Board on Geographic Names (BGN) vorgebe. BGN habe für das Meer zwischen Korea und Japan die Bezeichnung „Japanisches Meer“ genehmigt.



Er sagte weiter, er wisse, dass Südkorea eine andere Bezeichnung verwende. Washington rate Südkorea und Japan zur Zusammenarbeit, um in der Angelegenheit einen Weg zu finden, dem beide Seiten zustimmen könnten. Die US-Regierung nutze gemäß ihrer langzeitigen Politik und Gepflogenheiten nur eine Bezeichnung für Meere.