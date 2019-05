Bericht: Samsung führt globalen Markt für 5G-Geräte an

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat dank der weltweit ersten Kommerzialisierung des 5G-Mobilfunks in Südkorea den globalen Markt für 5G-Geräte frühzeitig erobert.Laut dem US-Unternehmen für Marktanalyse Dell´Oro erreichte Samsung 37 Prozent Anteil am Umsatz bei 5G-Kommunikationsgeräten, werden das Schlussquartal letzten Jahres und das Auftaktquartal dieses Jahres zusammen berücksichtigt. Damit rangierte der koreanische Hersteller an der Spitze.Dahinter folgten Huawei mit 28 Prozent Anteil, Ericsson mit 27 Prozent und Nokia mit acht Prozent.Am Markt für sämtliche Kommunikationsgeräte erreichte Samsung im vergangenen Jahr 6,6 Prozent Anteil. Huawei war mit 31 Prozent Anteil Marktführer.Der hohe Anteil von Samsung am Markt für 5G-Geräte wird darauf zurückgeführt, dass koreanische Mobilfunkanbieter angesichts der weltweit ersten Kommerzialisierung des 5G-Dienstes in den Aufbau eines landesweiten 5G-Netzwerks investierten.