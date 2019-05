Opfer des Schiffsunglücks in Budapest sind überwiegend in ihren Vierzigern und Fünfzigern

Photo : YONHAP News

Nach dem Schiffsunglück in Budapest, das mindestens acht Todesopfer forderte, hat der Reiseveranstalter Very Good Tour bestätigt, dass 33 Südkoreaner an Bord waren.Es habe sich um neun Familien gehandelt, darunter ein 73-jähriger Mann und ein sechsjähriges Kind, sagte Manager Lee Sang-moo gegenüber der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Die meisten in der Gruppe seien in ihren Vierzigern und Fünfzigern, hieß es weiter.Neben 30 Touristen seien zwei Reiseleiter und ein Fotograf mitgefahren.Der Reiseveranstalter gab gegenüber den Behörden auch die Identität der Pauschaltouristen preis. Nach 19 Menschen wird noch gesucht.13 Angehörige der Opfer und zwei Vertreter des Reiseveranstalters würden bald nach Budapest aufbrechen, hieß es weiter.