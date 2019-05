Erster Spatenstich für Wasserstofftankstelle auf Parlamentsgelände gefeiert

Photo : YONHAP News

Am Sitz der Nationalversammlung wird weltweit erstmals vor einem Parlament eine Wasserstofftankstelle eingerichtet.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie veranstaltete am Donnerstag auf dem Parlamentsgelände in Seoul die Zeremonie für den Baubeginn für eine Wasserstofftankstelle.Der Bau einer Wasserstofftankstelle wurde bei einem Treffen zwischen dem Industrieminister und dem Parlamentssprecher im Januar beschlossen. Das Projekt wurde als erster Fall der sogenannten regulatorischen Sandbox genehmigt. Nach diesem Verfahren können unter Aufsicht einer Regulierungsbehörde Experimente unter echten Bedingungen durchgeführt werden.Das Ministerium will die Tankstelle bis August fertigstellen lassen. Das Ressort will zudem einen Plan für den Aufbau von Wasserstofftankstellen vorlegen, der vor allem eine Strategie für eine optimale Stationierung von Wassertankstellen enthalten wird.Um die Sicherheit zu garantieren, werden bis Juli die Anlagen für Produktion, Transport und Lagerung von Wasserstoff, einschließlich der Wasserstofftankstellen, einer Sonderinspektion unterzogen. Zudem werden Standards für die Wasserstoffladung erstellt.