Verteidigungsminister Südkoreas und der USA führen nächste Woche Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA werden am 3. Juni in Seoul zu einem bilateralen Treffen zusammenkommen.Das teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und der kommissarische Verteidigungsminister der USA, Patrick Shanahan, würden über die Kooperation in Bezug auf die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und verschiedene Angelegenheiten der südkoreanisch-US-amerikanischen Allianz diskutieren. Dazu zählten gemeinsame Übungen und der Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten.Es wird das zweite bilaterale Verteidigungsministertreffen nach Shanahans Amtsantritt als kommissarischer Verteidigungsminister im Januar sein.Es wird erwartet, dass bezüglich der Übergabe des Kriegskommandos an Südkorea der Stand der Arbeit eines im März gebildeten speziellen ständigen Militärausschusses (SPMC) überprüft wird. Für die gemeinsame Prüfung der Kernfähigkeiten der südkoreanischen Streitkräfte, eine Bedingung für den Transfer der Befehlsgewalt, tagt der Ausschuss jeden Monat unter Leitung des südkoreanischen Generalstabschefs Park Han-ki und des Kommandeurs der US-Truppen in Korea, Robert Abrams.Beide Minister werden voraussichtlich auch die Entwicklungen beim nordkoreanischen Militär nach den Waffentests am 4. und 9. Mai sowie die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel einschätzen. Es werden offenbar die Ergebnisse der Analyse und Bewertung der Armee und Nachrichtendienste beider Länder zu den technischen Daten der nordkoreanischen Projektile ausgetauscht. Auch wird erwartet, dass sie über Maßnahmen der Verteidigungsbehörden zur militärischen Unterstützung diplomatischer Bemühungen um Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA sprechen werden.