US-Beamte: Nordkorea greift wegen Sanktionen zu Cyberangriffen

Photo : YONHAP News

Nach Worten von Beamten von US-Geheimdiensten haben wirtschaftliche Schwierigkeiten infolge der Sanktionen Nordkorea zu Cyberangriffen bewogen.Wie der US-Auslandsdienst Voice of America berichtete, hätten sie bei einer von der Denkfabrik Aspen Institute veranstalteten Diskussion am Mittwoch (Ortszeit) in Washington entsprechende Äußerungen gemacht.Sanktionen hätten wirtschaftliche Auswirkungen, sagte Tonya Ugoretz, stellvertretende Vizedirektorin der Cyberabteilung des Federal Bureau of Investigation (FBI). Cyber-Operationen seien ein Mittel, um Geld zu verdienen, sei es durch das Mining von Kryptowährungen oder Diebstahl bei Banken.Sie verwies dabei auf Cyberattacken, hinter denen Nordkorea vermutet werde. Erwähnt wurden die Cyberattacke auf Sony Pictures im Jahr 2014, der Hackingangriff auf die Zentralbank Bangladeschs im Jahr 2016 und der weltweite Cyberangriff mit der Ransomware WannaCry im Jahr 2017.Das US-Justizministerium hatte im vergangenen September die Hackergruppe Lazarus für die Fälle verantwortlich gemacht und den nordkoreanischen Hacker Pak Jin-hyok, ein Lazarus-Mitglied, angeklagt.