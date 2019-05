Außenministerium entlässt Diplomaten wegen Preisgabe von Inhalt von Moon-Trump-Telefonat

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium hat beschlossen, einen Diplomaten wegen der Preisgabe des Inhalts eines Telefongesprächs zwischen Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Donald Trump zu entlassen.Die Entscheidung habe sein Disziplinarausschuss am Donnerstag gefällt, teilte das Außenministerium mit.Dem Diplomaten, der in der südkoreanischen Botschaft in den USA diente, wird vorgeworfen, den Abgeordneten Khang Hyo-sang der Freiheitspartei Koreas über den Inhalt des Telefonats zwischen Moon und Trump am 7. Mai informiert zu haben. Das Ministerium ging ursprünglich davon aus, dass der Diplomat Khang auch im März und April geheime Informationen weitergegeben hatte.Wie verlautete, habe der Diplomat vor dem Disziplinarausschuss den Vorwurf zurückgewiesen, Khang in zwei weiteren Fällen Geheimnisse mitgeteilt zu haben.Der Diplomat will um eine Überprüfung der Entscheidung bitten, da die Entlassung unverhältnismäßig sei. Die Preisgabe der Details des Telefonats sei zwar ein Fehlverhalten, jedoch nicht vorsätzlich gewesen, sagte sein Rechtsvertreter.Der Disziplinarausschuss beschloss im Falle eines weiteren Diplomaten an der Botschaft in den USA, der dem entlassenen Kollegen eine Kopie des Inhalts des Telefonats gegeben hatte, ein gekürztes Gehalt für einen Zeitraum von drei Monaten.