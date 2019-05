Südkoreas U-18-Fußballern wegen unanständiger Siegerpose Pokal in China entzogen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische U-18-Fußballnationalmannschaft musste nach ihrem Sieg bei einem internationalen Turnier in China den Siegerpokal wieder abgeben.Grund ist, dass die Nachwuchsfußballer in ungebührlicher Pose den Gewinn des Panda Cup am Mittwoch im chinesischen Chengdu feierten.Laut chinesischen Medien posierte ein Fußballer bei der Fotoaufnahme mit einem Fuß auf der Trophäe. Ein weiterer Athlet täuschte vor, in den Pokal zu urinieren.Das sorgte bei den Chinesen für Empörung, daraufhin entzog das Organisationskomitee der südkoreanischen Mannschaft die Trophäe. Das Komitee erhob Protest beim südkoreanischen Fußballverband und der Nationalmannschaft.Die südkoreanische U-18-Mannschaft entschuldigte sich am Donnerstag. Sie habe einen schweren Fehler begangen und entschuldige sich erneut dafür. Sie hoffe, dass die Freundschaft zwischen den Fußballverbänden Südkoreas und Chinas aufrechterhalten werde, hieß es in der Entschuldigung.Der südkoreanische Fußballverband schickte ein offizielles Entschuldigungsschreiben sowohl an sein chinesisches Pendant als auch den Fußballverband von Chengdu.Am Panda Cup nahmen Südkorea, China, Thailand und Neuseeland teil. Südkorea gewann den Titel mit drei Siegen.