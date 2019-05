Nationales Ausbruch Afrikanischer Schweinepest in Nordkorea offziell bestätigt

Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Nordkorea ist offiziell bestätigt worden.



Das südkoreanische Landwirtschaftsministerium teilte mit, dass Nordkorea am Donnerstag der Weltorganisation für Tiergesundheit den Ausbruch der Schweinepest gemeldet habe.



Die Infektion sei auf einer Farm in der Provinz Jagang nahe dem Fluss Yalu (Amnok) nachgewiesen worden. 77 Schweine seien tot umgefallen, 22 weitere Schweine seien gekeult worden, hieß es. Die Farm befindet sich nahe der Grenze zu China, wo die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen war.



Das Organ der nordkoreanischen Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ veröffentlichte zwar am Freitag drei Artikel über die Schweinepest. Die Zeitung schwieg jedoch über deren Ausbruch in Nordkorea und mahnte die Einwohner angesichts großer Schäden im Nachbarland lediglich zur Vorsicht.



Unterdessen werden in der südkoreanischen Regierung Maßnahmen diskutiert. Das Agrarministerium beschloss bei einer dringend einberufenen Sitzung am Freitag, Kontrollen vor Ort und per Telefon von Bauernhöfen im Grenzgebiet zu Nordkorea zu verschärfen. Derzeit sind 350 Farmen in zehn Städten und Landkreisen davon betroffen.



Um die Einschleppung des Virus durch Wildschweine zu verhindern, werden doppelt so viele Schweine wie gewöhnlich kontrolliert.



Das Vereinigungsministerium will mit Nordkorea über eine Unterstützung für die Verhinderung der Ausbreitung der Krankheit diskutieren.