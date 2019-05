Washington: Nordkoreanisches Vermögen im Wert von 74 Millionen Dollar in USA eingefroren

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat mit Stand vom vergangenen Jahr nordkoreanische Vermögenswerte im Wert von 74,36 Millionen Dollar in den USA eingefroren.Das ergab ein Bericht über Vermögen von Terroristen 2018, den das Büro für die Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichte. Darin befinden sich Informationen über die eingefrorenen Vermögenswerte der Länder wie Nordkorea und Iran, die die US-Regierung als Terrorismus unterstützende Staaten eingestuft hatte.Das Volumen der eingefrorenen Vermögenswerte Nordkoreas wuchs um 17,3 Prozent verglichen mit dem Stand von 2017. Damals hatte es bei 63,4 Millionen Dollar gelegen.Die Sanktionen gegen Nordkorea gälten nicht nur für die dortige Regierung, sondern auch für Personen und Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit Nordkorea beteiligt seien, so das US-Finanzministerium.Die USA hatten Nordkorea im Jahr 1988 auf ihre Liste der Terrorförderstaaten gesetzt. Nordkorea war zwar 2008 von der Liste gestrichen worden, wurde jedoch im Jahr 2017, dem ersten Amtsjahr der Trump-Regierung, wieder in die Liste aufgenommen.