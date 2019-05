Börse in Seoul legt zweiten Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Freitag den zweiten Tag in Folge zugelegt.Der Leitindex Kospi gewann 0,14 Prozent auf 2.041,74 Zähler. Grund war die Einschätzung der Zentralbank, dass sich die Wirtschaft erhole.Die Koreanische Zentralbank (BOK) hatte den Zinssatz bei 1,75 Prozent belassen, doch nehmen die Aussichten für eine Zinssenkung zu, da ein Mitglied abweichend abstimmte.Die BOK habe gesagt, dass sie die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China aufmerksam verfolge, sagte Kim Sang-hoon von HI Investment & Securities. Doch halte sie an der Haltung fest, dass sich die koreanische Wirtschaft erhole.