Südkorea, USA und Japan bekräftigen Zusammenarbeit in Nordkorea-Frage

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas, der USA und Japans haben die Zusammenarbeit in der Nordkorea-Frage bekräftigt.Das vereinbarten Minister Jeong Kyeong-doo und sein US-amerikanischer Amtskollege Patrick Shanahan sowie der japanische Verteidigungsminister Takeshi Iwaya bei ihrem Treffen am Sonntag in Singapur. Das Treffen erfolgte am Rande der asiatisch-pazifischen Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog.Zum Abschluss des 100-minütigen Gesprächs veröffentlichten die Verteidigungsminister eine gemeinsame Erklärung. Darin wurde die Notwendigkeit einer internationalen Zusammenarbeit betont, um Nordkorea an illegalen Schiff-zu-Schiff-Transfers zu hindern.Auch wurde die Wichtigkeit betont, die vom Weltsicherheitsrat verhängten Nordkorea-Sanktionen strikt umzusetzen.Es stelle das gemeinsame Ziel der internationalen Gemeinschaft dar, dass Pjöngjang seine internationalen Verpflichtungen im Einklang mit Resolutionen des Weltsicherheitsrats einhält. Die Resolutionen würden Nordkorea zur nachweislichen und unumkehrbaren Abschaffung dessen Nuklearwaffen auffordern, hieß es in der Erklärung zum Abschluss des Treffens weiter.