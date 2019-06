Finanzminister hält Diskussionen über Anhebung des Rentenalters für notwendig

Photo : KBS

Finanzminister Hong Nam-ki hält gesellschaftliche Diskussionen über die Anhebung des Rentenalters von zurzeit 60 Jahren für notwendig.Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Südkorea begann vor zwei Jahren zu schrumpfen. Nächstes Jahr wird sich der Rückgang voraussichtlich weiter beschleunigen und 232.000 Personen erreichen, was das Vierfache des diesjährigen Werts übertreffen wird. In den 2030er Jahren wird mit einem Rückgang von 520.000 Personen im Jahr gerechnet.Diesbezüglich sagte Hong am Sonntag in einem KBS-Programm, es sei jetzt an der Zeit, eine gesellschaftliche Diskussion über ein höheres Renteneintrittsalter anzustoßen. Damit sollte auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur reagiert werden.Zur Anhebung des Mindestlohns für das kommende Jahr hieß es, dass diese gering ausfallen sollte. Er glaube, dass sich der Mindestlohn auf einige anfällige und empfindliche Branchen ausgewirkt habe.