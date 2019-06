Ausfuhren schrumpfen im Mai um 9,4 Prozent

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind im Mai den sechsten Monat in Folge zurückgegangen.Das Exportvolumen im Mai sei um 9,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 45,91 Milliarden Dollar gesunken, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Samstag mit.Der Rückgang hatte sich von 11,4 Prozent im Februar auf zwei Prozent im April verlangsamt, beschleunigte sich jedoch im Mai wieder.Die Regierung führte das Ergebnis darauf zurück, dass der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China den Erholungstrend beeinträchtigte. Wegen des Handelsstreits verlangsame sich die Konjunktur in China, andere Länder litten ebenfalls unter einem Wachstums- und Handelsrückgang.Die Ausfuhren nach China gingen infolge der Sanktionen gegen chinesische Unternehmen und des Abschwungs in der dortigen herstellenden Industrie um 20,1 Prozent zurück. Die Exporte in die EU sackten um 12,6 Prozent ab.Das Exportvolumen bei Halbleitern fiel infolge des deutlichen Preisrückgangs um 30,5 Prozent. In der Petrochemiebranche wurde ein Rückgang von 16,2 Prozent verzeichnet.