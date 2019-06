In Arbeitslager vermuteter nordkoreanischer Spitzenfunktionär wieder in der Öffentlichkeit zu sehen

Photo : KBS News

Der Vizevorsitzende der nordkoreanischen Arbeiterpartei, Kim Yong-chol, ist zusammen mit Machthaber Kim Jong-un gesehen worden.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass sich Kim Jong-un und seine Ehefrau Ri Sol-ju am Sonntag eine Kunstaufführung angesehen hätten. Kim Yong-chol habe zu den Begleitern gezählt.Auf einem zusammen mit dem Bericht veröffentlichten Foto ist zu sehen, dass Kim Yong-chol in derselben Reihe wie der nordkoreanische Machthaber sitzt.Kim Yong-chol, der die Nuklearverhandlungen mit den USA geleitet hatte, war bei einer Sitzung der Arbeiterpartei im April vom Posten des Abteilungsleiters für die Einheitsfront zurückgetreten. Deshalb kamen Spekulationen in Umlauf, nach denen Kim wegen des gescheiterten Gipfels im Februar in Hanoi zur Rechenschaft gezogen worden sei. Eine südkoreanische Zeitung schrieb jüngst, dass er Opfer einer politischen Säuberung geworden und in ein Arbeitslager gebracht worden sei.