BTS treten als erste koreanische Sänger im Wembley-Stadion auf

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS ist im Wembley-Stadion in London, einem Symbol der Popkultur und des Sports, aufgetreten.BTS eröffneten ihr Konzert am Samstag (Ortszeit) mit dem Hiphop-Song „Dionysus“. Das Konzert dauerte zwei Stunden und 40 Minuten und wurde von 60.000 Fans begeistert verfolgt.Im Wembley-Stadion hatten in der Vergangenheit legendäre Bands und Sänger wie Queen, The Beatles und Michael Jackson Auftritte.Beide Aufführungen am Samstag und Sonntag waren ausverkauft. Mit dem Auftritt als erste koreanische Sänger im Wembley-Stadion setzten BTS einen neuen Meilenstein in der Geschichte des K-Pop.Zu der Pressekonferenz vor dem Konzert kamen über 100 Reporter aus aller Welt, darunter Südkorea, Großbritannien und Japan. Die Mitglieder der Boygroup nannten Cold Play und Paul McCartney als Musiker, mit denen sie gerne einmal zusammenarbeiten möchten.Nach den Auftritten in London setzen BTS in Paris ihre Welttournee fort.