Südkorea und Philippinen nehmen Verhandlungen über FHA auf

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Philippinen haben erklärt, Verhandlungen über den Abschluss eines bilateralen Freihandelsabkommens aufzunehmen.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie unterzeichneten Handelsministerin Yoo Myung-hee und der philippinische Handels- und Industrieminister Ramon Lopez am Montag in Seoul eine gemeinsame Erklärung, mit der der Beginn der Freihandelsgespräche verkündet wird.Beide Minister einigten sich darauf, die Verhandlungen zügig zu führen. Ziel ist es, anlässlich eines im November in Busan geplanten Sondergipfels zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN eine Einigung zu erzielen.Die erste Verhandlungsrunde findet am Dienstag und Mittwoch in Seoul statt.Yoo sagte, dass sich beide Länder mit einem bilateralen Freihandelspakt einen Partner für eine umfassende Wirtschaftskooperation jeweils in der ASEAN-Region und der nordostasiatischen Region sichern würden. Damit werde die Gelegenheit für einen sprunghaften Ausbau der bilateralen Investitionen und des Handels geschaffen.Die Philippinen sind Südkoreas fünftgrößter Handelspartner unter den ASEAN-Staaten. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern betrug im vergangenen Jahr 15,6 Milliarden Dollar.