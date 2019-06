Schon über drei Millionen Zuschauer sahen Kinofilm „Parasite“

Photo : YONHAP News

Der Film „Parasite“ von Bong Joon-ho hat einen erfolgreichen Kinostart gefeiert.Innerhalb von vier Tagen nach dem Kinostart am 30. Juni in Südkorea lockte der Film bereits über drei Millionen Zuschauer ins Kino.Laut Daten des Koreanischen Filmrats sahen 560.000 Zuschauer den Streifen schon am Donnerstag, dem Premierentag. Am Samstag und Sonntag lag die Zuschauerzahl im Schnitt bei einer Million.Mit Stand vom frühen Montagmorgen sahen 3,36 Millionen Zuschauer den Film, der beim diesjährigen Filmfestival von Cannes mit der Goldenen Palme bedacht wurde. Damit ist „Parasite“ schon jetzt der erfolgreichste Film unter den koreanischen Streifen, die beim Filmfestival von Cannes ausgezeichnet wurden.