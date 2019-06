Verteidigungsminister Südkoreas und der USA führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und der kommissarische Verteidigungsminister der USA, Patrick Shanahan, haben ein bilaterales Gespräch geführt.Bei ihrem Treffen am Montag in Seoul diskutierten beide Minister über anstehende Angelegenheiten, darunter Maßnahmen zur Kooperation hinsichtlich der Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel, gemeinsame Übungen im zweiten Halbjahr und den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten.Jeong und Shanahan hatten beim Shangri-La-Dialog in der Vorwoche in Singapur hinsichtlich der Denuklearisierung Nordkoreas einstimmig betont, dass eine diplomatische Lösung Vorrang haben sollte. Deshalb wird davon ausgegangen, dass beide Minister beim heutigen Treffen über Wege diskutierten, wie die diplomatischen Bemühungen um den Dialog zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung von den Streitkräften unterstützt werden können.Thematisiert wurde auch die gemeinsame Übung 19-2 Dong Maeng, die die bisher jedes Jahr abgehaltene Militärübung Ulchi Freedom Guardian ersetzt und im August stattfindet. Dabei wird die anfängliche Einsatzfähigkeit der südkoreanischen Streitkräfte überprüft, um deren Fähigkeit für die Ausübung des Kriegskommandos zu bewerten.Shanahan sagte beim Shangri-La-Dialog, er glaube nicht, dass ein Plan erforderlich sei, um die letztes Jahr ausgesetzten Gemeinschaftsübungen Südkoreas und der USA wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.