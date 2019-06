Südkorea und USA vereinbaren Ernennung südkoreanischen Generals als gemeinsamen Kommandeur

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben sich darauf geeinigt, als Kommandeur der US-südkoreanischen gemeinsamen Streitkräfte in der Zukunft einen südkoreanischen General zu ernennen.Dies gaben Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und der kommissarische Verteidigungsminister der USA, Patrick Shanahan, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach ihrem Gespräch in Seoul bekannt.Bei dem Gespräch hätten beide Minister den Vorschlag des gemeinsamen Kommandos und des Kommandos der in Südkorea stationierten US-Streitkräfte genehmigt, künftig einen südkoreanischen Vier-Sterne-General zum Kommandeur der gemeinsamen Streitkräfte zu bestimmen.Der Kommandeur der künftigen gemeinsamen Streitkräfte führt in Kriegszeiten auf der koreanischen Halbinsel das Kommandorecht aus.Zudem sei vereinbart worden, das Hauptquartier des gemeinsamen Kommandos von derzeit Yongsan in Seoul zur US-Militärbasis in Pyeongtaek zu verlegen.Darüber hinaus würden im zweiten Halbjahr gemeinsame Übungen abgehalten. Dafür würden beide Seiten weiterhin eng kooperieren, so beide Minister weiter.