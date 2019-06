Börse in Seoul legt dritten Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Montag den dritten Tag in Folge zugelegt.Der Leitindex Kospi gewann 1.28 Prozent auf 2.067,85 Zähler.Ausländische Händler seien Nettokäufer geblieben und hätten dem Markt insgesamt ins Plus verholfen, sagte Yoon Jung-seon von KB Investment & Securities.Obwohl es angesichts Bedenken wegen des Handelskriegs zwischen den USA und China keine deutlichen positiven Treiber gegeben habe, hätten ausländische Käufer bei unterbewerteten Technologieaktien zugegriffen und den koreanischen Markt gestützt, sagte er weiter.