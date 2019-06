Zwei weitere Todesopfer von Schiffsunglück in Budapest gefunden

Photo : YONHAP News

Am Montag sind die Leichname von zwei weiteren Todesopfern des Schiffsunglücks auf der Donau in Budapest gefunden worden.Das schnelle Reaktionsteam der südkoreanischen Regierung teilte mit, dass Taucher gegen 17.30 Uhr am Montag (Ortszeit) bei der Suche in der Umgebung des Unglücksschiffs Hableany unter Wasser die Leiche einer als Koreanerin vermuteten Frau gefunden und geborgen hätten.Laut Song Shun-keun, Leiter des Reaktionsteams und ein Militärattaché der südkoreanischen Botschaft, entdeckten ungarische Taucher die Leiche gegen 12.20 Uhr in der Nähe des Schiffs. Sie hätten koreanischen Tauchern vorgeschlagen, die Bergung zu übernehmen. Später hätten diese nach einem über einstündigen Sucheinsatz ab 16.20 Uhr in der Nähe des Hecks die Leiche gefunden und geborgen.Ein entsandtes kriminaltechnisches Team der südkoreanischen Polizei wird ein Verfahren zur Identifizierung des Todesopfers durchführen.Am Montag war zuvor die Leiche eines Mannes in Harta, über 100 Kilometer entfernt von der Unglücksstelle, gefunden worden. Inzwischen wurde bestätigt, dass es sich um einen koreanischen Passagier der Hableany in seinen Sechzigern handelt.Am letzten Mittwoch sank das Ausflugsschiff Hableany auf der Donau, nachdem es von einem großen Kreuzfahrschiff gerammt worden war. Zur Zeit des Unglücks waren 33 Südkoreaner an Bord. 19 Koreaner und zwei ungarische Besatzungsmitglieder blieben zunächst verschollen.