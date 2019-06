Regierungslager will nächstes Jahr Arbeitslosenhilfe für Selbstständige einführen

Photo : KBS News

Ab dem kommenden Jahr könnten arbeitslos gewordene Selbstständige bis zu sechs Monate lang von einer staatlichen finanziellen Unterstützung in Höhe von 500.000 Won im Monat profitieren.Pläne für die Einführung eines entsprechenden Programms zur Unterstützung von Bürgern bei der Stellensuche wollen die Regierung und die Regierungspartei bei einer Diskussion am Dienstag festlegen und vorlegen.Nutznießer des Programms, eine Arbeitslosenhilfe nach koreanischem Modell, sind Selbstständige, vorübergehend Beschäftigte und Arbeitnehmer in speziellen Beschäftigungsverhältnissen, die der Arbeitslosenversicherung nicht beitreten können. Sie werden Anspruch auf einen Zuschuss haben, sollten sie erwerbslos werden.Von dem neuen Programm können Geringverdiener profitieren, deren Haushaltseinkommen 50 Prozent des mittleren Einkommens unterschreitet. Man kann die Unterstützung bis zu sechs Monate lang erhalten, bis man eine neue Stelle gefunden hat.Die Regierung und die Regierungspartei erwarten, dass im kommenden Jahr 400.000 Personen davon profitieren könnten, sollte das Programm eingeführt werden. Hierfür werden schätzungsweise 500 Milliarden Won (423 Millionen Dollar) benötigt. Sie wollen die Bedingung schrittweise auf 60 Prozent des mittleren Einkommens lockern, damit im Jahr 2022 600.000 Einwohner davon profitieren können.