Übung für Transfer von Kriegskommando findet unter Federführung von Koreaner statt

Photo : YONHAP News

Eine im August geplante Übung zur Überprüfung der Fähigkeit der südkoreanischen Streitkräfte für die Ausübung der Befehlsgewalt in Kriegszeiten findet unter Federführung eines südkoreanischen Generals statt.Für eine effiziente und objektive Überprüfung bildeten Südkorea und die USA laut Informationen ein gemeinsames rund 50-köpfiges Team für die Überprüfung.Ein Regierungsvertreter teilte mit, dass die Prüfung der anfänglichen Einsatzfähigkeit (IOC) für das Kriegskommando im zweiten Halbjahr gemäß der Struktur eines geplanten künftigen gemeinsamen Kommandos Südkoreas und der USA erfolgen werde. Hierfür werde ein südkoreanischer Vier-Sterne-General den Posten des Kommandeurs übernehmen und ein US-amerikanischer Vier-Sterne-General dessen Stellvertreter sein.Wie verlautete, werde bei der entsprechenden Übung im August vorläufig der Chef des südkoreanischen Vereinigten Generalstabs, Park Han-ki, als Kommandeur fungieren. Der Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea, Robert Abrams, werde als Vizekommandeur daran beteiligt sein.Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und der kommissarische Verteidigungsminister der USA, Patrick Shanahan, billigten bei ihrem Treffen am Montag in Seoul den Plan, dass ein südkoreanischer Vier-Sterne-General das geplante gemeinsame Kommando leiten soll. Jedoch solle dies nicht der Vereinigte Generalstabschef Südkoreas sein.Südkorea und die USA wollen im August eine Stabsrahmenübung mit der Bezeichnung 19-2 Dong Maeng zur Überprüfung der IOC abhalten, um die Fähigkeit der südkoreanischen Truppen für die Ausübung der Befehlsgewalt in Kriegszeiten zu bewerten.